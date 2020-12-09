Барнаул, , 10:32 — REGNUM В Алтайском крае кампанию по вакцинации от COVID-19 начнут с медицинских работников Барнаула и близлежащих районов. Как сообщает сегодня, 9 декабря, «Алтайская правда», она стартует на этой неделе, при этом конкретные сроки не называются. Не удалось найти этих данных ни на сайте регионального минздрава, ни на сайте краевого правительства.

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Между тем известно, что прививки будут ставить в двух пунктах на базе барнаульских поликлиник № 1 и № 9. Выяснились и некоторые любопытные особенности вакцинации.

«В отличие от первой партии в этот раз пришла вакцина в расфасовке по пять доз. Это значит, что во флакончике содержится препарат сразу для иммунизации пятерых человек. Задача прививочных сестер в том, чтобы одновременно собрать сразу пять медицинских работников и поставить им прививки», — пояснила главный эпидемиолога региона Ирина Переладова.

По её словам, в общей сложности до конца 2020 года регион получит вакцину для иммунизации 2005 человек.

Напомним, вакцина «Спутник V» от национального центра эпидемиологии имени Гамалеи вводится в два этапа с разницей в 21 день. Первый транш в размере 42 комплектов доз Алтайский край получил еще в сентябре. Накануне на склад АКГУП «Аптеки Алтая» поступило по тысяче доз первого и второго компонентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. На 9 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1234 человек (+14 за сутки). Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 28 132 человек, причем 222 из них добавились только за последние сутки.

Начать с этой недели масштабную вакцинацию населения против коронавируса поручил президент Владимир Путин. Кампания будет бесплатной и добровольной. Первыми прививки поставят врачам и учителям.

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