Екатеринбург, , 11:10 — REGNUM Два сквера в Кировском районе Екатеринбурга получили названия «ЮНЕСКО» и «Литературный». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Скверы, находящиеся в периметре улиц Царской, Клары Цеткин, Дзержинского и Горького, получили названия «ЮНЕСКО» и «Литературный», — заявили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что данные благоустроенные территории всегда притягивали жителей города. Информация о наименованиях направлена не только в государственный адресный реестр, но и в органы правопорядка. Также об этом сообщили станции скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава городской комиссии по топонимике, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский предложил ввести мораторий на переименование улиц.

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