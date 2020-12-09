Стокгольм, , 10:30 — REGNUM По причине ухудшающейся эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, власти Швеции приняли решении оставить в силе действующие карантинные ограничения. Жители страны смогут встречать Рождество в исключительно тесном семейном кругу из восьми человек. В свою очередь, в эфире телеканала SVT психолог Анна Якобсон посоветовала, как сохранить рождественскую атмосферу и не нарушить предписания властей.

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Якобсон отметила, что с пониманием относится к тому, что многие жители страны сейчас испытывают стресс и уныние из-за эпидемиологической ситуации и что все складывается не так, как они надеялись. Тем не менее она считает, что унывать не стоит, а следует приспособиться к существующим обстоятельствам.

«Очень важно задать себе вопрос: как я могу отпраздновать это Рождество, чтобы оно было как можно лучше для меня, несмотря на внешние обстоятельства», — заявила психолог, добавив, что при подготовке к празднованию на помощь могут прийти цифровые технологии, которые позволят нам лично поздравить в сочельник всех родственников и близких друзей, даже если они не находятся рядом с нами.

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