Москва, , 10:22 — REGNUM Речи о полном запрете на алкоголь во время вакцинации от COVID-19 не идёт, заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речи, разумеется, не идёт», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что необходимо разумное ограничение потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трёх дней после каждого укола», — резюмировал Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нельзя употреблять алкоголь две недели до вакцинации и 42 дня после прививки от COVID-19.

Она пояснила, что иммунитет вырабатывается 21 день после первой прививки и столько же после второй. Таким образом, употреблять алкоголь нельзя почти два месяца, или 56 дней.

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