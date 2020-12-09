Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбурге на сегодняшний день в школах по разным причинам (грипп, ОРВИ и другие заболевания) отсутствуют 9% детей. По заявлению родителей 497 школьников продолжили учиться дистанционно, сообщает пресс-служба мэрии.

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Начальник городского управления образования Лариса Бебешко отметила, что проблем с обучением не возникает. Задания выкладываются в электронный дневник, видеоуроки с объяснением материала можно получать на образовательных платформах. Продолжают действовать ограничения для учителей старше 65 лет. По возможности они переведены на дистанционную работу.

Напомним, после осенних каникул в школу вернулись только выпускники. С 23 ноября за парты сели ученики начальной школы. С 7 декабря на очное обучение переведены ученики пятых — десятых классов. Некоторые дети в школах используют защитные маски, хотя эта мера не обязательна и отдана на усмотрение семьи.

Обязательными мерами, по-прежнему, являются максимальная изоляция классов друг от друга, утренняя термометрия, ограничения, связанные с приемами пищи, скользящий график уроков.

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