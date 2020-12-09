Стокгольм, , 10:26 — REGNUM В настоящее время в Швеции действует запрет на проведение массовых мероприятий и публичных собраний, число участников которых превышает восемь человек. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен предупредил граждан о том, что Рождество им придется встречать в условиях «новой нормы» — за праздничным столом смогут собраться только восемь человек. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Разъясняя рекомендации Агентства общественного здравоохранения и правительства, журналисты подчеркивают, что дети также входят в это число, независимо от их возраста. Жителей Швеции также призвали поздравить других родственников и близких друзей в режиме видеоконференции.

Премьер-министр Лёвен подчеркнул, что семьи и их состав могут выглядеть по-разному. Встречать Рождество с домочадцами является наиболее оптимальным и безопасным способом с точки зрения рисков заразиться коронавирусом.

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