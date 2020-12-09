Москва, , 10:21 — REGNUM На сегодняшний день более 8,5 тысячи военных привились от коронавируса. Об этом в ходе совещания с руководством Вооружённых сил РФ заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"В настоящее время вакцинированы более 8,5 тысячи военнослужащих. В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины», — сказал Шойгу.

По его словам, всего Вооружённые силы РФ получили 14,5 тысячи доз вакцины, они были распределены в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Минобороны РФ.

Шойгу также отметил, что для проведения вакцинации было сформировано более 300 медицинских бригад.