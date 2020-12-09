Москва, , 10:20 — REGNUM Жители Еврейской автономной области (ЕАО), которые в результате паводка остались без жилья, смогут приобрести новую квартиру за счёт государства. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства 9 декабря, всего на решение жилищных вопросов пострадавших от паводка граждан из резервного фонда правительства РФ будет направлено 126,7 млн рублей.

«Сумма рассчитана исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в регионе. Ожидается, что общая площадь квартир, приобретённых на эти средства, составит более 1,6 тыс. кв. м», — говорится в распоряжении.

Минстрою поручено довести выделенные средства до региона и до 1 февраля 2021 года представить в правительство доклад об исполнении распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, во власти стихии Еврейская автономная область оказалась в августе и сентябре. В результате паводка жители посёлков Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское оказались отрезаны от внешнего мира из-за размытых дорог. Спасатели организовали переправу населения и подвоз воды, продуктов питания.