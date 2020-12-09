Якутск, , 10:22 — REGNUM Во время Великой Отечественной войны высоких государственных наград были удостоены 30 отважных якутских солдат. Глава республики Айсен Николаев поздравил жителей с Днём Героев Отечества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Первым звание Героя России посмертно присвоили Александру Рыжикову — подполковнику милиции, отдавшему жизнь, спасая человечество от терроризма.

«Героизм может проявляться не только в боевых действиях, но и в тех ситуациях, где, несмотря на мир и согласие, на кону стоят жизни людей. Высокое звание Героев России также гордо носят пилоты авиакомпании «АЛРОСА» Евгений Новоселов и Андрей Ланаманов, которые 10 лет назад, выполняя рейс из Мирного до Москвы, совершили аварийную посадку на непригодную для самолётов этого типа взлётно-посадочную полосу в Коми и спасли тем самым 72 пассажира и девять членов экипажа.

Настоящими героями являются медицинские работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и ежедневно спасают человеческие жизни. Большое восхищение вызывают волонтёры, приходящие на помощь нуждающимся, или маленькие дети, которые, несмотря на юный возраст, рискуя всем, вызволяют из беды своих родных и близких. И таких примеров множество. Герои есть, и они живут среди нас», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днём Героев Отечества, отметив, что все поколения объединяет преклонение перед подвигом героев Отечества.