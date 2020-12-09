Стокгольм, , 10:25 — REGNUM Как только вакцина от COVID-19 будет доставлена в Швецию, вакцинация населения страны начнется немедленно. Об этом со ссылкой на заявления министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лену Халленгрен сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Ожидается, что вакцинация начнется после новогодних праздников, в первых числах 2021 года. Власти рассчитывают, что все люди из группы риска и все граждане старше 18 лет будут вакцинированы до конца июня.

В свою очередь министр Халленгрен подчеркнула, что правительство Швеции несет ответственность за расходы на вакцинацию, а региональные власти — за ее реализацию.

«Тот, кто нуждается в вакцине больше всего, должен получить ее первым», — заявила министр.

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