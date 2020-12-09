Москва, , 10:18 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 у российских военных ниже, чем по стране. Об этом в ходе совещания с руководством Вооружённых сил РФ заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«Благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек на 25% ниже, чем по стране», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах «контролируемая».