Стокгольм, , 10:19 — REGNUM В то время, как в Швеции увеличивается количество взрывов и перестрелок со смертельным исходом, число жертв преступлений с использованием холодного оружия также растет. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

За первые шесть месяцев 2020 года в Швеции от таких ранений скончались 29 человек. Если тенденция сохранится, то в уходящем году будет зафиксирован самое большое число жертв от холодного оружия за все 2000-е, подчеркивают журналисты.

Офицеры полиции, с которыми беседовали журналисты, подчеркнули необходимость соблюдения закона, регулирующего оборот холодного оружия в стране.

«За годы работы в полиции я ни разу не слышала, чтобы кого-то посадили в тюрьму за ношение холодного оружия», — заявила инспектор полиции в Худдинге Рейн Берглунд.