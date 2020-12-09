Ставрополь, , 10:16 — REGNUM Разработка проекта регионального закона об обращении с безнадзорными животными инициирована на Ставрополье экспертами краевого штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). В нем, в частности, прописан порядок отлова, содержания и лечения таких животных, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе штаба.

Законопроект уточнит полномочия органов государственной власти Ставрополья и органов местного самоуправления в указанной сфере. Активисты также предлагают создать на краевом уровне общественный совет по вопросам обращения с животными.

«Назрела ситуация, когда безнадзорные животные доставляют серьезный дискомфорт жителям Ставропольского края. В фокусе нашего внимания, безусловно, интересы людей, их комфортное проживание в городах и селах. Но нужно решать проблему, основываясь на принципах гуманности», — приводятся в сообщении слова сопредседателя регионального штаба ОНФ, депутата краевой думы Виктора Надеина.

В законопроекте прописан порядок отлова, содержания, лечения, вакцинации и стерилизации безнадзорных животных, а также их возврата на прежние места обитания. При этом организации, осуществляющие возврат животных без владельцев, будут обязаны записывать процесс на видео и по требованию уполномоченного органа или органа местного самоуправления бесплатно предоставлять копии видеозаписей.

В документе также прописаны обязательства владельцев домашних животных. Жители, которые отказываются от питомца, будут обязаны передать его в приют для возможного поиска новых хозяев.