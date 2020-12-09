Москва, , 10:20 — REGNUM В ряде регионов России образовался дефицит лекарств для отдельных категорий больных детей. Об этом 9 декабря сообщил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев на онлайн-конференции «Лекарственное обеспечение — 360 градусов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2014 году в силу объективных обстоятельств было принято решение о регулировании ценообразования в области лекарств, чтобы лекарственные препараты, их производство, локализовалось в РФ», — сказал Румянцев.

По его словам, для реализации этой задачи были приняты нормативно-правовые акты, которые давали преимущество отечественным препаратам при проведении государственных закупок.

«Это привело к тому, что появился дефицит лекарств на рынке, о чем мы, специалисты, сделали заявление в январе 2020 года», — заявил Румянцев.

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