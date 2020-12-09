Ульяновск, , 10:13 — REGNUM Рейд по выявлению и пресечению нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха на территории Заволжского района города Ульяновска прошёл ночью 8 декабря. Участие в нём приняли инспекторы эконадзора минприроды Ульяновской области, представители горадминистрации, сотрудники полиции, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе рейда было выявлено четыре источника выбросов вредных веществ в атмосферный воздух по адресам: 7-й Инженерный проезд, 40-й Инженерный проезд, 42-й Инженерный проезд. По данным фактам проводятся контрольно-надзорные мероприятия.

По данным минприроды области, за 11 месяцев 2020 года проведено 109 рейдовых мероприятий. За нарушение правил охраны атмосферного воздуха на территорииЗаволжья привлечено к административной ответственности 50 лиц, наложено административных штрафов на сумму 423 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверки на предприятиях, которые могут выступать потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха в Самарской области, намерено провести управление Росприроднадзора по региону.

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