Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбурге 61-летний мужчина стал жертвой мошенничества. Он перевёл аферистам 2 млн 870 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По факту крупного мошенничества возбужден уголовное дело. По данным полиции, мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он заявил, что с банковских карт клиента пытаются похитить средства. При этом незнакомец поинтересовался, сколько карт в наличии имеет оренбуржец. Затем «сотрудник банка» рекомендовал перевести все сбережения на безопасные резервные счета. Оренбуржец выполнил указания и перевел 807 тысяч рублей собственных сбережений.

Кроме того, попавший под влияние лже-сотрудника банка оренбуржец оформил несколько кредитов на 2,063 млн рублей. Все эти деньги мужчина перечислил на счета указанные звонившим незнакомцем. О том, что деньги похищены, житель Оренбурга узнал, обратившись в отделение банка.

Правоохранители в очередной раз призывают клиентов банков быть бдительными и перепроверять информацию в банковском учреждении, прежде чем сделать финансовую операцию по указанию телефонных незнакомцев.