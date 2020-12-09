Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Петербурге нарастили объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 9 декабря городской оперативный штаб.

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За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 35 752 человека. Это примерно на 1 тыс. тестов больше, чем днем ранее.

Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 2104 человека, из них 50 — в обсерваторе, 329 — на самоизоляции. Еще 1725 человек — контактные лица.

В справочную службу по теме коронавируса позвонили 2206 человек. С 5 октября городские волонтеры помогли 2413 жителям на изоляции. Добавим, с начала октября 40 761 человек получил гуманитарную помощь: пожилым, одиноким людям и малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

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