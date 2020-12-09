Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Республике Карелия после суточного спада выявленных инфицированных коронавирусом жителей вновь отмечен рост заболеваемости. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 433 новых случая, что на 45 больше, чем сутками ранее. Также в республике зафиксирован еще один летальный исход от COVID-19. Об этом 9 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых выявленных инфицированных — 389 заболевших, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 13 человек — в тяжелом состоянии.

«В настоящий момент в стационарах находятся 755 пациентов с коронавирусом, семь человек из них на ИВЛ», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 19 641 человек, из них 11 963 выздоровели, в том числе 341 человек за последние сутки. Умерли 118 жителей, в том числе один — за последние сутки.

Помимо пациентов с подтвержденным ковидом, еще 45 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2928 пациента, 95 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1940 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подытожили в оперштабе.

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