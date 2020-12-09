Самара, , 10:14 — REGNUM Трех человек осудили за вымогательство с применением насилия и похищение двух школьников в Самаре. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В суде было установлено, что весной 2018 года подсудимый передал деньги двум школьникам, чтобы они сделали ставки на спорт. А в случае проигрыша молодые люди должны были возвратить денежные средства в полном объеме. Должники не вернули долг. Поэтому подсудимый с двумя приятелями стал у них вымогать деньги. После этого, фигуранты уголовного дела похитили школьников и нанесли им травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства с применением насилия и похищения двух человек, один из которых был несовершеннолетним.

В результате суд признал подсудимых виновными и приговорил их к наказанию от семи лет пяти месяцев до шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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