Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 4734 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 9 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 174 383 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 145 287 победили инфекцию, в том числе 3895 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1614 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 38 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6900 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3689. На карантине находятся 1126 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 28 ноября действуют жёсткие карантинные меры, которые прозвали «лайт-локдаун». 7 декабря глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе заявила, что уже спустя неделю видны результаты введенных ограничений. По словам министра, коэффициент распространения коронавируса снизился с 1,92 до 1,16.

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