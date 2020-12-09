Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM В Петербурге в ходе ночного рейда по выявлению баров, нарушающих антиэпидемический режим, использовались «тайные посетители» из числа сотрудников комитета по контролю за имуществом администрации Санкт-Петербурга. Одного из них вместе с другими клиентами заперли в баре в ночь на 9 декабря, чтобы не пустить проверяющих со стороны улицы.

Улица Рубинштейна Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, рейд по «барной» улице Рубинштейна в ночь на 9 декабря провели сотрудники СКР, МВД, Росгвардии, Смольного и Роспотребнадзора. Обнаружены три заведения, нарушавшие установленные властями ограничения, в частности запрет на работу в период с 23 до 6 часов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», некоторые бары поставили на улице наблюдателей, которые сигнализируют о приближении инспекции, и тогда двери баров двери закрываются, музыка выключается — создается вид закрытого заведения.

«Не учли одного: проверяющие органы к пряткам тоже подготовились. Запертым внутри среди посетителей оказался и один тайный — сотрудник комитета по контролю за имуществом», — отмечает телеканал.

В итоге сотрудники бара, закрыв двери перед приходом проверяющих, сами незаконно удерживали сотрудника смольнинского комитета, не давая ему изнутри открыть дверь.

Кроме того, в барах на Рубинштейна были найдены и другие многочисленные нарушения, такие как отсутствие лицензии на продажу алкоголя, нарушение санитарных норм, не использование кассового аппарата при расчетах.

«В настоящее время проводятся проверки, по результатам которых, возможно, будут возбуждены уголовные дела по статье 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — заявил старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

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По данным Смольного, на нарушения действующих норм решаются не более 1−2 процентов заведений Петербурга из восьми тысяч. Тем не менее проверки общепита и других предприятий будут усилены.

Для посетителей заведений, которые должны быть закрыты, предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

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