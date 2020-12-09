Ташкент, , 10:05 — REGNUM Частные предприниматели в Узбекистане смогут проводить теоретические и практические экзамены для получения водительских удостоверений всех категорий, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции республики.

Новый порядок проведения экзаменов вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Право на проведение экзаменов получат предприниматели, имеющие лицензию на оказание негосударственных образовательных услуг по подготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств.

Экзамены будут проходить под наблюдением представителя государственной службы безопасности дорожного движения. Частные школы вождения самостоятельно будут определять стоимость предоставления услуги.

Новый порядок проведения экзаменов предусмотрен постановлением президента Узбекистана «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством» от 7 декабря.