Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В ближайшие годы в Екатеринбурге появятся более 40 новых выделенных полос для движения общественного транспорта. Информация размещена в постановлении о планировании регулярных перевозок на 2021−2023 годы, документ размещён на сайте мэрии.

44 выделенные полосы оформят к 2023 году. 13 из них организуют в 2021 году — например, на участках улиц Челюскинцев, Свердлова и Карла Либкнехта.

Данные нововведения, отмечают авторы документа, позволят увеличить скорость движения общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Екатеринбурге свяжут микрорайоны Ботаника и Компрессорный новым автобусным маршрутом № 44.

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