Москва, , 10:15 — REGNUM Получить премию в канун нового 2021 года надеются 37% российских работников против 30% в минувшем году. У большинства из тех, кто получил премию по итогам 2019 года, она составила менее 15 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Премированы в конце минувшего года были 28% опрошенных. Из них 63% получили менее 15 тыс. рублей, 35% получили до 5 тыс. рублей, а 16% — от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Руководство поощрило 7% работников премиями более 50 тыс. рублей. Ещё 14% опрошенных указали, что премия равнялась их обычному заработку, но не уточнили её размер.

«Размером предпраздничного поощрения остались недовольны 40% тех, кто его получил», — отмечает РБК.

В этом году по 37% респондентов, рассчитывающих на дополнительное вознаграждение, хотят потратить его на новогодние подарки или приберечь. На отдых и развлечения потратят премию 11% опрошенных, на праздничный стол — 10%, на подарок себе — 8%.

Опрос о получении премии в прошлом году и об ожиданиях в текущем году проходил в декабре с участием более 5 тыс. человек во всех регионах России. На другие вопросы отвечали 1,4 тыс. человек.