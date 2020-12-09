Оренбург, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 179 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста составил 0,73%, сообщает 9 декабря Управление Роспотребнадзора по региону.

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С 6 декабря показатель выявляемых за сутки случаев заражения колеблется от 180 до 178: на 6 декабря — 179, на 7 декабря — 180, на 8 декабря — 178.

С конца марта в Оренбуржье зафиксировано 24 805 носителей SARS-CoV-2. На сегодняшний день на 100 тыс. населения приходится 1267,6 фактов заражения.

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