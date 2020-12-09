Москва, , 09:57 — REGNUM Почти половина жителей России (48%) в 2020 году собирается дарить на Новый год родным и близким приятные мелочи, приводит данные 9 декабря сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? — все новости»

Читайте также: Жители РФ назвали сумму трат на новогодние подарки

Товары для красоты и здоровья преподнесут 31% опрошенных, сладости — 25%, одежду, обувь и аксессуары — 23%. Подарят деньги 16%, путешествие или билеты на самолет или поезд — 10% граждан.

Читайте также: Какие подарки хотят получить граждане РФ на Новый год

При этом сами участники опроса хотят подучить на Новый год в качестве подарка путешествие (34%). Будут рады приятной мелочи 23%, деньгам — 15%. Также среди желанных подарков — билет на концерт или спектакль (11%), одежда и обувь (7%).

Опрос проведен в декабре 2020 года среди 2340 граждан России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети жителей России (27%) планируют потратить на новогодние подарки родственникам и друзьям менее 1 тыс. рублей.

Читайте также: Жители РФ перечислили худшие подарки на Новый год