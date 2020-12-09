Москва, , 09:54 — REGNUM В сетках программ вещания российских федеральных телеканалов на трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться 17 декабря, отведено три часа.

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Предполагается, что мероприятие начнётся в 12:00 мск 17 декабря и завершится, как следует из опубликованной телепрограммы ряда федеральных каналов, в 15:00 по Москве. Глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли.

Пресса регионов сможет участвовать в мероприятии без необходимости выезда из своего Федерального округа, поскольку в каждом из округов организуют спецплощадки с ограниченным требованиями Роспотребнадзора числом участников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз традиционная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт в режиме видеоконференции. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, мероприятие будет проводиться с «элементами прямой линии».