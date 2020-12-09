Лондон, , 10:04 — REGNUM Своё мнение относительно запрета в Великобритании продаж новых легковых машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году высказал гендиректор автокомпании McLaren Майк Флюитт в интервью изданию Automotive News.

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Глава McLaren заявил, что компания планирует выпустить на мировой рынок полностью электрический суперкар к 2028 или 2029 году. При этом Флюитт выразил некоторое недоумение в связи с британской политикой.

Речь идёт об изменении сроков запрета продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ранее такой запрет планировали ввести с 2035 года. Однако недавно было принято решение запретить продажу машин с ДВС к 2030 году.

«Я обращаюсь к правительству с вызовом: почему мы делаем эти объявления прямо сейчас?», — задался вопросом гендиректор McLaren.

По его словам, ажиотаж с переходом на электрокары в Великобритании помогает отвлечь население от реальных проблем.

«Я немного циничен, потому что есть много плохих новостей о COVID и экономических проблемах, так что давайте просто объявим что-нибудь ещё, чтобы всех отвлечь», — сообщил Флюитт.

По его мнению, мир должен сосредоточиться на решении проблем с коронавирусом и экономическим кризисом. Что же касается электрификации, то здесь глава автомобилестроительной компании посоветовал приступить к созданию необходимой инфраструктуры для электрокаров прежде чем вводить запрет на продажу автомобилей с ДВС.

Ранее компания McLaren анонсировала гибридную модель Artura, которая будет оснащена новым мотором V6 с двойным турбированным наддувом и электромотором суммарной производительностью более 600 «лошадей». Это авто станет вторым гибридом компании после Speedtail.

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