Абу-Даби, , 09:53 — REGNUM Инактивированная вакцина от COVID-19, которая разработана компанией из Китая Sinopharm и показала эффективность в 86%, официально зарегистрирована министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Об этом 9 декабря сообщает эмиратское агентство WAM.

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"Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ объявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против COVID-19 Пекинского института биологических продуктов», — говорится в сообщении и добавляется, что это стало важным шагом в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Также уточняется, что регистрация на заявку данного препарата была подана китайской компанией Sinopharm CNBG.

Вместе с тем отмечается, что медиками были изучены данные промежуточного анализа третьей фазы исследований вакцины, которые провела компания из КНР, показавшие, что эффективность препарата составляет 86%. Помимо того, согласно этим данным, не было выявлено проблем, касающихся безопасности применения китайской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число выявленных на территории ОАЭ носителей коронавирусной инфекции составляет свыше 178,8 тыс.