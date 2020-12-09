Грачёвский район, , 09:49 — REGNUM ГУ МЧС по Оренбургской области назвало владельца нефтяной скважины, на которой утром 9 декабря произошёл пожар. Недропользователем является самарская компания ООО «Отрадный», а подрядчиком — ООО «Нефтегорская буровая компания», также из Самары.

Пожар на нефтяном месторождении ГУ МЧС по Оренбурской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря пожар произошёл на нефтяном месторождении возле села Таллы Грачевского района Оренбуржья. Информация о ЧП поступила в единую дежурную диспетчерскую службу в 07:00 по местному времени (05:00 мск). Борьба с огнем ведется до сих пор. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, а высота фонтана — 25 метров. Один человек госпитализирован.

На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Александр Зенов. На месте формируется межведомственный оперативный штаб.

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