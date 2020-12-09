Ташкент, , 09:48 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует выполнить чартерный рейс Сочи — Ташкент 28 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Самолет вылетает из Сочи в 15:00, прибывает в Ташкент в 20:25 (18:25 мск). Время в пути составит 3 часа 25 минут. Пассажиры смогут попасть в самолёт только при наличии справки об отсутствии коронавируса.

Стоимость билета на места экономкласса составят 3,945 млн сумов ($378,2), в бизнес-класс — 6,359 млн сумов ($609,6).

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» выполнила 1 и 8 декабря два чартерных авиарейса Краснодар — Ташкент. Еще один рейс запланирован на 15 декабря.

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