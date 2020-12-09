Оттава, , 09:35 — REGNUM Власти канадской провинции Онтарио могут ввести ограничения для жителей, которые отказались от вакцинации. Об этом завила министр здравоохранения Онтарио Кристин Эллиот, передает телеканал Global News.

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По её словам, вакцинация населения от коронавируса будет добровольной, но отказавшиеся от прививки могут столкнуться с ограничениями. В частности, могут быть введены ограничения на поездки или посещение общественных мест.

«Вакцинация не будет обязательной, но у граждан будет выбор, который позволит им получить или не получить доступ к посещению всех общественных пространств», — сказала Эллиот.

Напомним, 7 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что первые жители страны получат вакцину от коронавируса с середины декабря 2020 года.

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