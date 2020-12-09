Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Руководитель проектов игр франшизы God of War Кори Барлог рассказал о том, какой видит однопользовательскую игру по сериалу «Мандалорец». Публикацию он разместил 8 декабря на своей странице в Twitter.

«Если кто-то не работает над отличной однопользовательской игрой по «Мандалорцу», в которой ты играешь за охотника за головами, летающего на своем корабле из системы в систему, собирая награды, улучшая бескарскую броню и попадая в приключения, тогда я действительно не понимаю, чем чёрт возбми мы тут занимаемся», — написал Барлог.

Геймдизайнер пояснил, что под отличной однопользовательской игрой он подразумевает проект, ориентированный на развитие персонажа, с «соответствующими человеческими триумфами, потерями» и кажущимися невыполнимыми задачами, которые нужно решить.

«Не просто стрелять, а выживать — физически, и эмоционально», — добавил разработчик.

https://twitter.com/corybarlog/status/1336173819145412608

https://twitter.com/corybarlog/status/1336190051923869696

Ранее Кори Барлог намекнул, что он может заниматься разработкой некой новой научно-фантастической игры. Соответствующую публикацию он разместил на своей Twitter-странице 2 октября 2020 года.

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