Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM В преддверии Дня Героев Отечества сотрудники управления Росгвардии по Республике Алтай провели патриотическую акцию «Улицы Героев». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Находясь на улицах, названных в честь Героев Советского Союза и Героев России, росгвардейцы раздают жителям региона буклеты с информацией о тех, в честь кого названы улицы, а также об их подвигах», — отметили в правительстве.

Так, жителям рассказали о генерале Дмитрии Карбышеве, лётчиках Алексее Маресьеве и Николае Гастелло, командующем ВДВ Василии Маргелове, панфиловце Николае Трофимове. По словам представителя управления Юрия Придавы, в настоящее время главное — помнить и чтить героев.

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