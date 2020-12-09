Москва, , 09:32 — REGNUM Около трети жителей России (27%) планируют потратить на новогодние подарки родственникам и друзьям менее 1 тыс. рублей, приводит данные сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Готовы купить подарки на сумму 1−3 тыс. руб. и на 3−5 тыс. руб. по 19% опрошенных. Выделят на подарки 5−10 тыс. руб., 10−20 тыс. руб. по 7%. Ничего не собираются дарить 18% граждан.

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Начинают готовить подарки за несколько недель до Нового года 27% участников опроса. Покупают презенты за месяц 26%, за неделю — 20% респондентов.

Опрос проведен в декабре 2020 года. Опрошены 2340 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, самые худшие подарки на Новый год — носки, футболки, свитера, домашние халаты, считают жители России.

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