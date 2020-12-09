Москва, , 09:31 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции ещё 5746 пациентов. Об этом 9 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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"Ещё 5746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

Всего в столице с начала пандемии справились с COVID-19 507 149 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена, по информации на 9 декабря, у 29 458 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 259 жителей региона. Минувшим днем заболели 254 саратовца.

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