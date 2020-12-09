Прага, , 09:32 — REGNUM Решение правительства Чехии о сокращении на два часа — до 20:00 вместо 22:00 по местному времени — работы предприятий общепита, в качестве меры по снижению риска распространения коронавируса, 9 декабря вступает с силу.

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Также, согласно данному решению, с сегодняшнего дня запрещается распивать на улице спиртные напитки и продавать алкоголь на базарах и рынках.

При этом нарушители данных мер будут подвергнута серьезному штрафу, максимальный размер которого составит для физических лиц 50 тыс. крон (около €1 900), а для юридических — до 3 млн крон (примерно €115 тыс.). Контролировать соблюдение данных ограничений будет чешская полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что через четыре дня после того, как в Праге ослабили и сняли ряд санитарных ограничений, чешское правительство решило снова их ужесточить из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, включая сокращение работы предприятий общепита на два часа.