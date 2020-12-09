Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Оренбурге к лету 2021 года планируют начать строительство инфекционной больницы. Об этом заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова.

По ее словам, завершена разработка медико-технического задания. В ближайшее время будет заключен договор на проектирование. Участок под строительство выделят до конца 2020 года. Вся работа проводится с участием бизнеса.

Стоит отметить, ранее директор компании «Руссоль» Сергей Черный в эфире ГТРК Оренбург заявил, что выделит 500 млн рублей на строительство новой инфекционной больницы. Олигарх призвал других бизнесменов последовать его примеру. Он подчеркнул, что региону нужна новая больница, поскольку действующая уже не соответствует современным стандартам, так как построена почти 100 лет назад.

«Поэтому я бы хотел обратиться ко всем, кто может и желает помочь, давайте вместе поможем больницам. Не надо помогать чиновникам, давайте поможем людям. От этого никто из вас не обеднеет», — обратился Черный к предпринимательскому сообществу.

Между тем, как сообщают телеграм-каналы, инициативу олигарха пытались «затереть». Когда же история получила большой резонанс, то региональная власть поддержала предложение. Информресурсы считают, что при выделении личных денег бизнесменами каждый рубль будет под пристальным вниманием, это ни дает ни одного шанса чиновникам для коррупции.