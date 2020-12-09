Москва, , 09:26 — REGNUM В начале 2021 года в России существует вероятность того, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он уточнил, что такое развитие событий возможно в том случае, если население будет соблюдать ограничительные меры, в том числе не игнорировать использование средств гигиены, соблюдать социальную дистанцию.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», — приводит РИА Новости слова Горелова.

Однако, по его словам, возможен и второй, менее благоприятный сценарий. Эпидемиолог подчеркнул, что если жители страны будут нарушать эпидемиологические мероприятия, то «вполне возможен откат к прежним значениям».

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Что касается приближающихся новогодних праздников, то специалист посоветовал гражданам России провести их дома, избегать больших компаний и мест массового скопления людей. При этом Горелов рекомендует не забывать про прогулки на свежем воздухе, которые, как подчеркнул эксперт, приносят пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советы, как защитить своё здоровье в новогодние праздники, дали в Роспотребнадзоре. В ведомстве рекомендовали соблюдать ряд несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей. Эксперты посоветовали воздержаться от корпоративов и провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

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