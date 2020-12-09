Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге в среду, 9 декабря, в День героев Отечества откроет выставку «Сирийский перелом», посвященную пятой годовщине начала антитеррористической и миротворческой операции Вооруженных сил РФ на территории Сирии.

«На новой выставке будет представлено, оружие, которое было в распоряжении российских военнослужащих, в том числе экспериментальные образцы, боеприпасы, образцы формы одежды», — сообщили в пресс-службе музея.

В частности, среди экспонатов будут пистолеты, снайперские винтовки, автоматы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, использовавшиеся российскими военнослужащими во время боевых действий в Сирии.

Значительную часть экспозиции составят трофеи российской армии, а также оружие, изъятое сирийскими военнослужащими у боевиков. Среди них — винтовки, пистолеты и пулеметы производства разных стран Запада и Востока.

Также на выставке в Петербурге будет представлена захваченная у террористов пусковая установка противотанкового ракетного комплекса BMG-71 TOW производства США, кустарные гранатометы, бомбометы и минометы.

«Также демонстрируется форма одежды и защитное снаряжение, радиостанции, бинокли, квадрокоптеры», — добавили в пресс-службе Военно-исторического музея.