Джакарта, , 09:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что в настоящее время 2167 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за рубежом, сообщает Kompas.

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За последние сутки в США и Южной Корее было зарегистрировано еще 23 новых случая заражения SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан.

Кроме того, согласно последним данным, гражданин Индонезии, проходящий лечение от коронавируса в США, скончался.

В общей сложности от COVID-19 за границей скончались 160 индонезийских граждан, ещё 545 человек проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство исследований и технологий Индонезии сотрудничает с Технологическим институтом Бандунга, чтобы внести свой вклад в разработку индонезийской вакцины от коронавируса, производство которой планируется на конец 2021 года.

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