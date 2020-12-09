Кызыл, , 09:20 — REGNUM Спасатели предупредили жителей и гостей Тувы об ухудшении погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течении суток здесь ожидается сильный снег и метель.

Северо-западный ветер усилится до 15−18 метров в секунду. На дорогах возможен гололёд.

«В целях безопасности Главное управление МЧС России по Республике Тыва рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию движения», — отметили в управлении.

Читайте также: Спасатели предрекли Бурятии лавины