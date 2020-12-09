Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Джозеф Стейтен, недавно назначенный на должность руководителя проекта Halo Infinite, заявил, что его «ошеломила» одиночная кампания игры. Об этом 9 декабря сообщил портал GamesRadar.

«В первую неделю на работе я сыграл всю кампанию Infinite. Дважды. Одним словом — я был ошеломлен», — сказал Стейтен, добавив, что его впечатлило то, что сделала команда разработчиков.

Он также заявил, что Halo Infinite станет самым «обширным и вертикальным» игровым миром в истории франшизы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили скриншоты Halo Infinite, на которых, судя по всему, показан уровень для многопользовательского режима игры. Разработчики сообщили, что её релиз состоится в конце осени 2021 года.

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