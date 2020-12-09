Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM Сроки зимних и весенних каникул в школах Екатеринбурга могут сдвинуться, заявила вице-мэр города Екатерина Сибирцева журналистам.

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По словам чиновницы, пока неизвестно, будут ли продлеваться зимние каникулы — пока окончательного решения по этому вопросу не было, передаёт портал «Е1». Тем не менее учебный график школ ещё предстоит скорректировать, считает вице-мэр. В частности, необходимо «что-то делать с каникулярными праздничными днями весной».

Возможны разные варианты изменения графика учёбы, добавила Сибирцева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр допустила, что дистанционный режим вскоре могут отменить, если эпидемиологическая ситуация по COVID-19 не станет хуже.

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