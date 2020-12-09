Северобайкальский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM В горах Северо-Байкальского района Бурятии возможны сходы снежных лавин. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, призвав жителей и туристов соблюдать меры безопасности.

Как отмечается, туристический поток в регионе не снижается, несмотря на наступление холодов. В связи с этим спасатели призвали всех путешественников пройти регистрацию.

«В случае возникновения опасной ситуации, информация, указанная при регистрации, поможет спасательным подразделениям оперативно прийти вам на помощь», — отметили в управлении.

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