Нью-Йорк, США, , 09:15 — REGNUM Общее количество людей, которые вынужденно покинули свои жилища, включая по причине военных конфликтов и преследований, превысило на планете Земля 80 млн. Об этом сообщается в обнародованном 9 декабря докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«По оценкам УВКБ, число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн», — говорится в опубликованном докладе.

Уточняется, что в начале 2020 года в мире было примерно 79,5 млн людей которые вынужденно покинули свои жилища из-за преследований, конфликтов и нарушений прав человека.

Также отмечается, что сюда входит 45,7 млн внутренне перемещенных лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища. Кроме того, указывается, что насилие в ряде стран, в том числе — в Сирии, Демократической Республике Конго, Сомали и Йемене, привело к новым перемещениям населения.

Кроме того, добавляется, что из-за пандемии коронавируса у вынужденных переселенцев возникли дополнительные трудности, так как в апреле текущего года 168 стран полностью или частично закрыли свои границы. Вместе с тем, 90 государств из этого числа не стали делать исключений для ищущих убежища, и за первое полугодие текущего года на родину вернулось на 22% меньше людей, чем в аналогичный период годом ранее. В то же время, число заявок на получение убежища снизилось на треть.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бизли заявил, что в следующем году во всём мире может произойти самый серьёзный гуманитарный кризис за последние 75 лет.