Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Разработчики Halo Infinite выложили в сеть несколько скриншотов будущей игры. Об этом 9 декабря сообщил портал Game Rant.

Геймеры предположили, что на некоторых изображениях показана карта для многопользовательского режима, эти скриншоты вызывали особый интерес фанатского сообщества. Уровень похож на крытый склад, выполненный в стиле арены, его узкие коридоры кажутся отсылкой к классическим уровням Halo, в частности, к Halo 3.

https://twitter.com/klobrille/status/1336460269183262720

https://twitter.com/haruspis/status/1336458701574721536

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия 343 Industries назвала сроки решила Halo Infinite. Разработчики сообщили, что планируют выпустить игру в конце осени 2021 года.

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