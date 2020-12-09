Ханты-Мансийск, , 09:08 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждены 222 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 225 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 9 декабря: Сургут — 35; Нижневартовск — 26; Ханты-Мансийск — 21; Нягань — 17; Нефтеюганский район и Урай — по 14.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 9 декабря 36 333 случаев. Излечились 31 549 югорчан, 451 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,02.