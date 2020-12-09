Москва, , 09:07 — REGNUM В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила противопожарного режима, согласно которым на территории частных домов в населенных пунктах будет запрещено сжигать мусор и разводить костры. Это и другие ограничения введены постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

На сегодняшний день разводить костры, а также сжигать мусор и траву запрещается только на землях общего пользования населенных пунктов.

По новым правилам, с 1 января на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений запрещается разводить костры, открытый огонь вне специально оборудованных мест, а также сжигать мусор, траву, листву и отходы.

За нарушение новых правил для граждан предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках многоквартирных домов и на цокольных этажах. С нового года нельзя будет разводить открытый огонь на балконах и лоджиях, а также оставлять без присмотра горящие свечи и непотушенные сигареты. Нарушения в сфере противопожарной безопасности будут наказываться штрафами от 2 до 5 тыс. рублей.

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