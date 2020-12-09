Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбурге площадь им. В.И. Ленина закрыли для движения транспорта на время выполнения работ по благоустройству территории. В связи с этим изменилась схема организации дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Для маршрутных автобусов утверждены объездные пути. Согласно постановлению, центральная площадь закрыта для транспорта до ноября 2021 года.

Между тем, как отметили в горадминистрации, в планах чиновников — сделать площадь пешеходной. Уже есть проект. Но средства на его реализацию пока не заложены.

Напомним, в 2020 году на площади снесли высотное здание-долгострой. Освободившаяся территория позволяет обустроить в городе полноценную центральную площадь.

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